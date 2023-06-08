Kültürlerini oyunlarla anlatan Gagauz ekibi, tiyatro festivallerinin gözdesi oldu

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DENİZLİ (AA) - Moldova Cumhuriyeti'nde yaşayan Gagauzların tarih ve kültürlerini anlatan oyunlarla Türkiye'nin dört bir yanındaki festivallerden davet alan Gagauz Milli Tiyatrosu, tiyatroseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali, 5'i yurt dışından olmak üzere 17 tiyatro grubunun katılımıyla devam ediyor.

Festivalde Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nden gelen Tanasoğlu Gagauz Yeri Milli Tiyatrosu da 23 kişilik ekibiyle "Son Düüş" isimli oyunu sahneledi.

Nihat Zeybekci Kültür Merkezi'ndeki bin kişi kapasiteli Fatma Yıldız Salonu'nda Gagauzların Balkan kırlarında kurduğu Uzieyalet devletinin kuruluş sürecini aktaran tiyatro ekibi, Gagauzca'nın Türkiye Türkçesine oldukça yakın olması nedeniyle salonu dolduran izleyicilerle sıcak bir etkileşim kurdu.

İzleyenlerin oyun sonunda ayakta alkışladığı Gagauz Yeri Milli Tiyatrosu ekibi, Gagauz efsanelerinden olan ve körlerin aşkını anlatan "Körlerin Dünnesi" ile komşuluk ilişkilerini anlatan "Öldür Beni, Ayolcum" gibi oyunları da Anadolu sahnelerine taşımaya hazırlanıyor.

- "Kültür ve adetlerimiz hemen hemen aynı"

Tiyatro müdürü ve oyuncusu Mihail Konstantinov, AA muhabirine, Türkiye'deki festivallerden sürekli davet aldıklarını, gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Konstantinov, "Bize buradan da oyunlarımızı sahneleme teklifi geldi, biz de büyük hevesle geldik. Denizli'de sahnelediğimiz Son Düüş isimli oyunumuzda dedelerimizin bin sene önce Balkan kırlarında kurduğu Uzieyalet devletini anlatıyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Mihail Rezunet ise Türk izleyicilerin Gagauzca oyunlara büyük ilgi gösterdiğini, birçok şehirde sahneye çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Gagauz Türklerinin kültür ve adetlerinin Türkiye Türkleriyle hemen hemen aynı olduğunu ifade eden Rezunet, şöyle konuştu:

"Gagauz Türkleri olarak bizler Oğuzların bir dalıyız. Gagauzca dili de o yüzden Türkçeye çok yakın. Konya Devlet Tiyatrosu'na 8 kere gittik. İstanbul ve Mersin'de de sahne aldık. İnşallah devamı gelecek. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Oyunlarımızda tarihimizi gösteriyoruz. Gagauzların nasıl Hristiyan olduğunu, anne, baba veya kız, oğul sevgisini nasıl yaşadıklarını anlatıyoruz."

Oyunculardan Mihail Gagauz da Türk insanının tiyatrolarına gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Gördüğümüz kadarıyla Türk insanı tiyatroyu çok seviyor. Ne zaman gelsek salon dolu oluyor. Önümüzdeki sene bizi yine çağıracaklar ve biz bu sefer trajik değil daha hareketli bir oyun sahneleyeceğiz." dedi.





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