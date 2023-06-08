Denizli, Türkiye havlu ihracatının yüzde 70'ini karşıladı

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DENİZLİ (AA) - Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Memişoğlu, geçen yıl 483 milyon dolarlık havlu ihracatı gerçekleştiren Denizli'nin Türkiye'nin toplam havlu ihracatından yüzde 70 pay aldığını bildirdi.

Memişoğlu, yaptığı açıklamada, havlunun ülke ihracatının gözde ürünlerinden biri konumunda olduğunu kaydetti.

Dünyadaki en ünlü cadde, otel, restoran ve yolcu gemilerinde Türk havlusuyla sıklıkla karşılaşıldığını belirten Memişoğlu, "Ülkemizin 2022 yılındaki havlu ihracatı 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu verinin ışığında, Denizli'nin ülkemizin toplam havlu ihracatından yüzde 70 pay aldığını görüyoruz. 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz 483 milyon dolarlık havlu ihracatıyla 500 milyon doların kapısını çaldık. Sadece tek bir ürün grubunda bu denli yüksek bir potansiyele ulaşabilmek, ilk ihracatını binlerce yıl önce tekstil sektöründen yapan Denizli için gurur verici. Dünya genelinde yıllık havlu ihracatı 2022 yılında 7 milyar doların üzerine çıktı. Elbette havlu denildiği zaman sadece ülkemizde değil dünyada da ilk akla gelen duraklardan biri Denizli. İlimiz dünyanın toplam havlu ihracatından tek başına yaklaşık yüzde 7 pay alıyor." dedi.

Memişoğlu geçen yıl kentten 114 farklı ülkeye havlu ihracatı yapıldığını, ABD, Almanya ve Fransa'nın ilk üçte yer aldığını, "Turkish Towels" markasıyla tanıtım çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.







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