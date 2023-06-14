Denizli tandır kebabını tanıtmak için dernek kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli tandır kebabını tanıtmak için dernek kuruldu

AA

Denizli tandır kebabını tanıtmak için dernek kuruldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin coğrafi işaret tescilli lezzeti tandır kebabını tanıtmak amacıyla dernek kuruldu.

"Denizli Tandır Kebabı ve Kültürel Lezzetleri Yaşatma Derneği" adıyla kurulan derneğin kurucu başkanlığını tandır kebabı restoranı sahibi Güzide Metinöz üstlendi.

Metinöz, iş yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli tandır kebabının geçmişinin 1800'lü yıllara dayandığını ifade etti.

Kebabı tanıtmak için bir festival düzenlemek istediklerini söyleyen Metinöz, "Gastronomi sektörünün önemli isimleriyle ulusal ve uluslararası tanıtımlarda bulunacağız. Sektörümüzde kaliteden ödün vermeksizin, ahilik kültürümüz ve tarihimizden aldığımız tecrübe ve güçle Denizli'miz için sektörümüz için şevkle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol da "Denizli kebabı", "Denizli fırın kebabı" olarak da bilinen lezzetin tanıtımı için dernek kuran esnafı tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor'un umudu kalmadı
YEREL HABERLER Denizlispor'un umudu kalmadı
Denizli'de sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de sulama kanalına devrilen otomobilin ...
Markette dans eden kadın emekli resim öğretmeni çıktı
YEREL HABERLER Markette dans eden kadın emekli resim öğretmeni çıktı
Denizli'de markette dans eden kadın, o anları anlattı:
YEREL HABERLER Denizli'de markette dans eden kadın, o anları ...
Uyuşturucu şüphelisi, yakalanmamak için şakağındaki beni aldırmış
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi, yakalanmamak için şakağındaki ...
Merkezefendi Belediyesi Basket'te transfer listesi belirlendi
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi Basket'te transfer listesi ...
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Denizlispor'un eski çalıştırıcısı Kenya'da
YEREL HABERLER Denizlispor'un eski çalıştırıcısı Kenya'da
Merkezefendi transferde beklemede
YEREL HABERLER Merkezefendi transferde beklemede
Gündüzleri hayvanlara bakıp, tarlada çalışan kadınlar akşamları voleybol oynuyor (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Gündüzleri hayvanlara bakıp, tarlada çalışan kadınlar ...
Gündüzleri hayvanlara bakıp, tarlada çalışan kadınlar akşamları voleybol oynuyor
YEREL HABERLER Gündüzleri hayvanlara bakıp, tarlada çalışan kadınlar ...
Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Markette dans eden kadın kamerada
YEREL HABERLER Markette dans eden kadın kamerada
Denizli'de girdiği markette bale yapan kadının dansı kamerada
YEREL HABERLER Denizli'de girdiği markette bale yapan kadının dansı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.