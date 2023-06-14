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Denizli'de Türkiye - Hindistan iş ilişkileri masaya yatırıldı

AA

Denizli'de Türkiye - Hindistan iş ilişkileri masaya yatırıldı

DENİZLİ (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Denizli'de düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi toplantısında Türkiye ve Hindistanlı yatırımcılar, yeni işbirliği olanaklarını görüştü.

Pamukkale ilçesindeki bir konferans salonunda düzenlenen organizasyona katılan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Denizli'ye ilk kez geldiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaretinde kentin ekonomik büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

Denizlili firmaların Hindistan ile olan ilişkilerini geliştirmek adına yapılan toplantının önemine işaret eden Paul, iki ülkenin zor zamanlarında birbirlerine destek olduğunu belirtti.

Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekme hedefi kapsamında düzenlenen bu toplantıların sonuç vereceğine inandığını dile getiren Paul, "Şunun güvencesini vermek isterim ki çabalarınız boşa gitmeyecek. Hindistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler asırlar öncesine dayanıyor. Bu iki ülke arasındaki uygarlığının, gelişmenin ve dostluğun duygusunu yaşıyoruz zaten. Şu anda da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine odaklanıyoruz. Bu tarz çalışmalar, ticaret hacmini çok daha yukarılara taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyon Başkanı Osman Nuri Önügören de geçen 2 yıllık dönemde yurdun dört bir yanında büyükelçileri şehirlerde misafir ettiklerini, ticaret fırsatlarını değerlendirdiklerini anlattı.

Hindistan ile de ticari bağları güçlendirmeye odaklandıklarını kaydeden Önügören, "Bugün ilk programımızı hayata geçiriyoruz. Türkiye ve Hindistan gerek İpek Yolu güzergahındaki etkin ticari potansiyeli gerekse tarihi ve kültürel bağlarıyla iki dost ülke olarak bölgesel ve küresel ticarete önemli katkı sağlıyor. İnşallah bugün de gerçekleştireceğimiz temaslarla güçlü yarınları yeniden şekillendireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Engin Boyacı, Büyükelçi Paul'a Yatağan Palası hediye etti.

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ve iş insanlarının katıldığı toplantının ardından Büyükelçi Virander Paul ve beraberindeki heyet, mermer ve tekstil firmalarını ziyaret etti.

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