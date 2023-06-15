Denizli'de kamyonetin otomobilin üzerine devrildiği kaza güvenlik kamerasında

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kamyonetin çarptığı diğer kamyonetin ışıklarda bekleyen otomobilin üzerine devrildiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
M.K.T. idaresindeki 20 YR 892 plakalı kamyonet, Pınarkent Mahallesi Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'nda ilerlediği sırada kontrolsüz kavşakta dönüş yapan H.K'nın kullandığı 20 YS 829 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet daha sonra trafik ışıklarında bekleyen M.Ç. yönetimindeki 20 DK 974 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Yaralananın olmadığı kazanın ardından hasar alan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde çarpma sonrası kamyonetin otomobilin üzerine devrildiği görülüyor.