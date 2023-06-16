Denizlili usta öğreticiler seneler sonra lise diploması aldı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de, mesleki eğitim merkezinde farklı branşlarda ustalık belgesi alan yaş ortalaması 40 olan 88 kursiyer, 1 yıl süren telafi eğitiminin ardından lise diplomalarına kavuştu.

Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi'nde aşçılık, elektrik tesisatı, erkek kuaförlüğü, kadın kuaförlüğü, otomotiv elektrikçiliği, fırıncılık gibi alanlarda usta öğreticilik belgesi alan ancak lise diploması olmayan kursiyerler için eğitim dönemi başında "Diploma Telafi Programı" hazırlandı.

Programa başvuran yaş ortalaması 40 olan 88 kursiyer, yıl boyunca eğitimlerine devam etti.

Sınavları başarı ile geçen aralarında 60 yaş üstü kişilerin de bulunduğu öğrencilere, Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen törende diplomaları verildi.

Duygusal anların yaşandığı törende bazı öğrenciler diplomalarını torunlarıyla aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, törende, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerleri kutladı.

Mesleki eğitime yapılan yatırımın meyvelerini vermeye devam ettiğine işarete den Ekici, "İstihdama yönelik çalışmalar, yetenek alanlarını geliştirmeye yönelik faaliyetler ve eğitim-öğretim-istihdam üçgeninde bizim neleri yapabileceğimiz bu mezuniyet töreninde de görülmektedir." dedi.

63 yaşındaki Cemal Gürsel Özdemir ise 40 yıllık lise diploması hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Diploma almanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Özdemir, "Bir yıl gibi sürede yüz yüze ve uzaktan eğitim alarak derslerimizi tamamladık. Hedeflerimiz bitmedi, hafta sonu yapılacak üniversite sınavlarından sonra inşallah üniversiteden de mezun olacağız." şeklinde konuştu.

Leyla Selçuk (53) da yıllarca sınava götürdüğü öğretmen oğlunun yarın yapılacak üniversite sınavında kendisini kapıda bekleyeceğini dile getirdi.

1985 yılında Almanya'dan Türkiye'ye döndüğünü anlatan Selçuk, "Mesleki eğitim merkezinde ustalık ve usta öğreticilik belgemi aldıktan sonra açılan programla lise diplomasına kavuştum. Şu an mesleki eğitim merkezinde hem usta öğreticilik yapıyorum hem de öğrenciyim. İkisini bir arada yaşamak da ayrı bir gurur veriyor. Üniversiteyi de bitirmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kursiyerlere diplomaları takdim edildi.



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