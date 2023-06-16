Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, yeni sezon öncesinde destek istedi

DENİZLİ (AA) - TFF 2. Lig'e düşen Altaş Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, takımı yeniden Spor Toto 1. Lig'e çıkarmak için sorumluluğu aldığını belirterek kentten destek istedi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Uz, Denizlispor'un küme düşmesini yönetimin de şehrin de kabullenmediğini belirtti.

​​​​​​​Kulübün başında olduğunu ve görevine devam edeceğine belirten Uz, şöyle konuştu:

"Onun için biz burada yeni sezon bütçemizi aynı zamanda yeni sezonu planlamamızı ve şu anda ne yapmamız gerektiğinin yol haritasını belirleyerek belli bir bütçe oluşturmaya çalışıyoruz. Önemli olan Denizlispor'umuz. Evet; düşme olabilir, şampiyonluk da olabilir. Bu yolun sonu olmadığını düşünüyorum ben. Yani burada ölüm de yok sonuçta. Herkes düşebiliyor, herkes çıkabiliyor. Önemli olan bir sistem üzerinde yürümek gerekiyor. Ben sorumluluğu alıyorum. Hiçbir şeyden çekinmiyorum. Biz yol arkadaşlarımla birlikte bu takımı tekrar layık olduğu yere getirmek için çalışacağız. Onun için ben tüm Denizli halkından bu konuda destek vermelerini istiyorum."

Uz, şirketleşme sürecinin devam ettiğini ve bunun tamamlandıktan sonra kulübün rahat nefes alacağına inandığını sözlerine ekledi.

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