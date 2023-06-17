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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koruma çabaları sayesinde deniz kaplumbağası sayısı artıyor

AA

Koruma çabaları sayesinde deniz kaplumbağası sayısı artıyor

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska, son yıllarda yapılan koruma ve bilgilendirme çalışmaları sayesinde deniz kaplumbağalarının sayında artış gözlendiğini belirtti.

Prof. Dr. Kaska, AA muhabirine, Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesi'nde 2008'de kurulan DEKAMER'in yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisinin yanı sıra yuvalama kumsallarında koruma çalışmalarını sürdürdüğünü, çok sayıda bilimsel araştırma projesi yürüttüğünü söyledi.

Merkez kurulduğundan bu yana müdahale edilen 505 deniz kaplumbağasından 260'ının sağlığına kavuştuğunu, 600'ün üzerinde hayvana ise otopsi yapıldığını anlatan Kaska, halen 10 hayvanın tedavisine devam edildiğini dile getirdi.

Yaz sezonunda merkeze 30-40 civarında yaralı kaplumbağa getirildiğini bildiren Kaska, Muğla'daki kumsallarda tespit edilen yaralı deniz kaplumbağalarına da yerinde müdahale ettiklerini vurguladı. Kaska, bu hayvanlar için en önemli risk olan balıkçı ağlarına takılma vakalarını en aza indirmek amacıyla denizde koruma ve izleme çalışması yaptıklarını ifade etti.

Deniz kaplumbağalarının Akdeniz genelinde korunmasına yönelik başarılı çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Kaska, toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın yükseldiğini kaydetti.

- Dünyaya örnek koruma projesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen çalışmalar sayesinde Dalyan kumsalında dünyaya örnek bir koruma projesi yürütüldüğüne değinen Kaska, şöyle konuştu:

"Deniz kaplumbağalarının aslında en güzel korunduğu ülkelerden birisi Türkiye diyebiliriz. Çünkü ne yuvalarına bilinçli bir saldırı ne de yumurtalarının tüketilmesi, satılması gibi bir şey söz konusu. Sadece kazayla ölüm tehdidi var. Özellikle son 30 yıldır koruma çalışmalarının devam etmesi sonucu yuva sayısının iki katına çıktığı kumsallarımız var.

Akdeniz genelinde de koruma çalışmaları sayesinde 10 yılda deniz kaplumbağası ticareti yüzde 28 azaldı. Öldürmelerin, kasıtlı yaralamaların ve yakalamaların yüzde 28 azaldığı görülüyor. Ülkemizde ve Akdeniz'de deniz kaplumbağaları iyi bir şekilde korunduğu için sayılarında yüzde 15 civarında artışın olduğu görülmüştür."

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