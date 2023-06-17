Denizli'de kahvehanede çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde kahvehanede çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Akyar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede Ümüt O. (53) ile Hüseyin K. (49) arasında kavga çıktı. Kavgada Hüseyin K, Ümüt O'yu 5 yerinden bıçakladı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ümüt O, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Gözaltına alınan Hüseyin K. sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Zanlının ilk ifadesinde, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki karısı ile Ümüt O. arasında gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini belirterek, kavganın bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi.

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