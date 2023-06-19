Pamukkale Üniversitesinde mezuniyet töreni yapıldı

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DENİZLİ (AA) - Pamukkale Üniversitesinden (PAÜ) mezun olan 9 bin 530 öğrenci kep attı.

Üniversitenin 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni, yerleşkedeki konferans salonunda düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, törende yaptığı konuşmada, öğrencileri öğrenim süresince en güzel şekilde ağırlamak ve onlara iyi bir eğitim vermek için çaba sarf ettiklerini belirterek, onlara bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Daha sonra törende, bölümlerini birincilikle tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgesi ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Mezun olan öğrenciler keplerini havaya attı.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci yakını katıldı.​​​​​​​

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