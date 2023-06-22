Denizli'de tüfekle rastgele ateş açan genci babası ikna etti

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de, kavga ettiği kişilerin evinin önünde pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Pamukkale ilçesi Hürriyet Caddesi'nde, bir kişinin pompalı tüfekle havaya ateş açtığını görenler durumu, polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, önce caddeyi kapattı ardından isminin N.T. (25) olduğu öğrenilen kişiden silahı bırakmasını istedi. Uyarılara rağmen havaya ateş etmeye devam eden şüpheli ile olay yerine gelen babası bir süre konuştu.

Yaklaşık yarım sonra babasının ikna ettiği N.T, tüfeği polise teslim etti.

Gözaltına alınan N.T, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

N.T'nin dün 4 kişiyle kavga ettiği, sabah bu şahısların evinin önüne geldiği, daha sonra da tüfekle havaya ateş ettiği öğrenildi.

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