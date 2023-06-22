Merkezefendi'de 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 3 şüpheli yakalandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün Akçeşme Mahallesi'ndeki bir sokakta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada C.E. (26), Y.E. (25) ve İ.C'yi (25) yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, olayla ilgili M.C.A., O.E. ve H.K'yı tespit edilen adreslerde gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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