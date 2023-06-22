Denizlispor Başkanı Uz'dan kulübe destek çağrısı

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DENİZLİ (AA) - Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, kulübün layık olduğu yere gelmesini isteyen herkesi yanlarında görmek istediklerini bildirdi.

Uz, yaptığı yazılı açıklamada, Denizlispor'un bu şehrin ortak markası olduğunu, yeni sezon öncesi mali, idari ve sportif konularında çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

2. Lig'de mücadele edecekleri için üzüntülü olduklarını vurgulayan Uz, şunları kaydetti:



"Yönetim Kurulu olarak yeni bir görev dağılımıyla, moral bozukluğu ve umutsuzluk yaşamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Denizlispor Kulübü sadece başkan ve yöneticilerin maddi manevi çalışmasıyla kurtulamaz. Şehrin tüm dinamiklerinin elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz ateşten gömleği giydik. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Kurtuluş fişeğini yaktık. Başta STK'lar olmak üzere tüm kesimlerinin gerekirse tek tek kapısını çalacağız."

Denizlispor'u seven ve bu kulübün layık olduğu yere gelmesini isteyen herkesi yanlarında görmek istediklerini aktaran Uz, iş dünyasının da desteğini beklediklerini belirtti.

Denizlispor armasına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğuna işaret eden Uz, "Yeni bir başlangıcın arifesindeyiz. Düşmek değil, düştükten sonra ayağa kalkabilmek önemli. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Denizli, her kesimin katkısı ve desteğiyle bunu rahatlıkla başarabilir." ifadelerini kullandı.



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