Malezyalı tur operatörleri bu yaz 20 bin turisti Pamukkale'ye getirmek istiyor

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DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin en büyük tematik parkları arasında gösterilen Denizli'deki Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nı ziyaret eden Malezyalı turizmciler, tur destinasyonuna aldıkları bölgeye bu yaz en az 20 bin Malezyalıyı getirmeye hazırlanıyor.

Pamukkale Belediyesinden yapılan açıklamada, Seyir Tepesi'ni ziyaret eden Malezyalı tur operatörlerinin bölgeyi tur destinasyonuna ekledikleri belirtildi.

Açıklamada, tur operatörlerinin çok beğendiği Seyir Tepesi'ne, bu yaz en az 20 bin Malezyalıyı bölgeye getirmek için çalışmalar yürütecekleri ifadeleri yer aldı.

Pamukkale'de 405 bin metrekarelik büyüklüğe sahip olan Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tesisteki, 27 metre yüksekliğindeki horoz heykeli, yapay şelalesi, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve tematik özellikleri ile şehre değer katıyor.

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