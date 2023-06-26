GÜNCELLEME - Denizli'de üzerine duvar devrilen inşaat ustası öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş yerindeki tadilat çalışması sırasında üzerine duvar devrilen inşaat ustası yaşamını yitirdi.

15 Mayıs Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde tadilat yapan Ertuğrul Kaya (47), iş yeri içinde yıkılan duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Duvarın altından çıkarılan Kaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaya, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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