Denizli'de arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de protokol üyeleri, Kurban Bayramı arifesinde Asri Mezarlık'taki şehitliği ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Mehmet Okur, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile diğer protokol üyeleri, mezarları ziyaret edip buradaki şehit yakınlarıyla sohbet etti.

Burada Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Protokol üyeleri daha sonra polis şehitliğindeki kabirlere karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretlerinin ardından protokol üyeleri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Denizli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne geçerek burada kalan çocuk ve gençlerin bayramını tebrik etti, ardından huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

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