Denizli'de Yeni Camii önünde bayramlaşma programı düzenlendi

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DENİZLİ (AA) - Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, bayram namazı çıkışında protokol üyeleriyle vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Delikliçınar Yeni Camii avlusundaki bayramlaşmaya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Yardımcısı Okur ve beraberindekiler daha sonra kentte yurtlara yerleştirilen depremzede vatandaşlar ile de bayramlaştı.

Cami avlusunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.





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