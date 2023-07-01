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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale'de bayram tatili yoğunluğu sürüyor

AA

Pamukkale'de bayram tatili yoğunluğu sürüyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim turizmin çekim alanlarından olan Pamukkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli turistik yerlerinden Pamukkale, bayram tatilini hareketli geçiriyor.

Yerli ve yabancı turistler travertenlerde yürüyüp su dolu havuzlara girme şansı buluyor. Yaz kış 36 derece sıcaklığa sahip antik havuza giren turistler antik kentleri de gezme fırsatı buluyor.

Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle zaman zaman ören yeri girişinde kuyruk oluştuğu görüldü.

Ankara'dan gelen Çağla Seyit, AA muhabirine ilk kez geldiği Pamukkale'yi çok beğendiğini ve memleketine döndüğünde arkadaşlarına Pamukkale'yi tavsiye edeceğini söyledi.

Konya'dan ailesiyle birlikte gelen Evrim Bulut ise antik kent içinde gezmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. İnşallah buraya bir daha gelirim." diye konuştu.

Ali Koç, Adana'dan geldiğini belirterek, travertenlerin fotoğraflardan daha güzel olduğunu, gezi süresince eğlenceli vakit geçirdiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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