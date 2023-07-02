Denizli'de yolcu treninde çıkan yangın söndürüldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de yolcu treninde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Denizli arasında sefer yapan 240 yolcunun bulunduğu Pamukkale Ekspresi'nde jeneratörün bulunduğu vagon, Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi yakınlarında yanmaya başladı.

Görevliler, yolcuları tahliye edip dumanların yükseldiği vagonu, lokomotif ve diğer vagonlardan ayırdı. Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yolcular, sevk edilen otobüslerle kent merkezine götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.



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