Teniste 14 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne katılacak

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen eleme grubu karşılaşmalarını 10 ülke arasında lider olarak tamamlayan 14 Yaş Altı Tenis Erkek Milli Takımı, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Avrupa Tenis Birliği tarafından düzenlenen Avrupa 14 Yaş Altı Erkekler Yaz Kupası elemelerinin Türkiye ayağı, Türkiye Tenis Federasyonun organizasyonuyla Pamukkale Tenis Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

4 gün süren, 10 ülkenin katıldığı elemelerde, Türkiye ve Fransa milli takımları rakiplerini yenerek finale kaldı.

Milli takımdan Mustafa Ege Şık, final ayağının birinci tekler maçında Fransız rakibi Jules Nikolas Rimbaud'u 2-0 yendi. Final ayağının ikinci tekler maçında ise Fransız Daniel Jade, Kaan Işık Koşaner'i 2-0 mağlup etti.

Son maçta ise Mustafa Ege Şık-Kaan Işık Koşener çifti, Fransız Rimbaud-Jade çiftini 3-1'lik skorla yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ardından sporculara madalya ve kupaları verildi.

Elemelerde grubu birinci tamamlayan Türkiye ile ikinci olan Fransa, 7-9 Temmuz'da İspanya'nın Valensiya kentinde düzenlenecek 14 Yaş Altı Erkekler Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.





















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.