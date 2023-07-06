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        Denizli'de merdivenden düştüğü öne sürülen çocuğa otomobilin çarptığı ortaya çıktı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 11:49
        Denizli'de merdivenden düştüğü öne sürülen çocuğa otomobilin çarptığı ortaya çıktı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde 3 gün önce merdivenden düştüğü iddiasıyla götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren 4 yaşındaki çocuğa, dayısının kullandığı otomobilin çarptığı tespit edildi.

        Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli aileye mensup 4 yaşındaki Halid Hilal, yakınları tarafından, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan müdahaleye rağmen çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

        Çocuğun annesi Fatma H, ilk ifadesinde, oğlunun merdivenden düşerek yaralandığını öne sürdü.

        Yapılan ön otopside, çocuğun düşme sonucu değil, araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesindeki ekipler, anne Fatma H'yi gözaltına aldı.

        Fatma H, bu kez ifadesinde erkek kardeşi H.Ş'nin (45) otomobiliyle geri manevra yaparken, çocuğa çarptığını söyledi.

        H.Ş, ekiplerce gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edildi.

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