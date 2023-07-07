Tütsülenen alabalıklar üreticisine daha fazla kazandırıyor

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Raf ömrünü uzatmak için özel fırında meşe dumanında tütsülenen alabalıklar, dondurulmuş yöntemle gönderilen ürüne göre yurt dışı pazarında daha fazla ücrete alıcı buluyor.

Temiz ve oksijen seviyesi yüksek yerlerdeki akarsu kenarlarında kurulan çiftliklerde yetiştirilen alabalıklar, iç pazarda dondurulmuş, taze soğutulmuş, taze fileto, yurt dışında ise tütsülenmiş ve füme olarak tercih ediliyor.

Alabalığın üretim ve yetiştirme serüveni ise akarsu kaynaklarına yakın noktalarda setler halinde hazırlanan çiftliklerde anaç balıklardan alınan yumurtalarla başlıyor. Büyütülüp boylarına göre ayrılan yavru alabalıklar yaklaşık 1 yıl süren yetiştirme sürecinde ekonomiye girdi sağlıyor.

Balıklar, işleme tesisinde temizlenip ayıklandıktan sonra iç ve dış piyasa için talebe göre paketleniyor.

İhracata gidecek alabalıklar raf ömrünün uzun sürmesi için 6 saat tuzlu suda bekletildikten sonra şişe dizilerek meşe odunun yakıldığı ve içinde dumanın dolaştırıldığı özel bir fırında 1 saate yakın pişmeye bırakılıyor. Bir süre dinlenen tütsülenmiş balıklar, vakumlu ambalajlara alınarak ihracatın yapılacağı yere doğru yola çıkıyor.

Tütsülenen alabalık, dondurulmuş olarak gönderilenden daha yüksek fiyata satılıyor.

Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayında 4 bin 282 bin ton alabalık ihracatından 34 milyon 534 bin dolar gelir sağlandı. Aynı dönemde 1879 bin ton tütsülenmiş alabalık ihracatından ise 22 milyon 430 bin dolar, taze dondurulmuş 1925 bin ton alabalık ihracatından ise 9 milyon 783 bin dolar elde edilmiş oldu.

Tütsülenmiş alabalık, üreticisine dondurulmuşa göre üreticisine neredeyse 2 katı daha fazla kazanç sağlıyor.

- Denizli'den 20 ülkeye alabalık ihracatı

Denizli'de alabalık üretimi yapan firmanın genel müdürü Yasin Özpek AA muhabirine, 12 ayrı ilde yatırımları olduğunu belirtti.

Kendilerine ait 1500 alabalık havuzunda üretilen 30 milyon alabalığı işleyerek yıllık 10 bin ton üretim yaptıklarını belirten Özpek, babasının yaklaşık 49 yıl önce kurduğu işi aile olarak büyütmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Doğal kaynak sularında balık yetiştirdiklerini anlatan Özpek, "Burada anaçlarımız var, onları biz sağıyoruz. Bunları dişi erkek birleştirdikten sonra gözlenmesi için 21 gün bekliyoruz. Ondan sonra yumurtalarımız gözleniyor. Sonra 12 ay boyunca bunu besliyoruz. 300-400 gram aralığına getirip Denizli'deki işletmemize götürüp orada işleyip Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Rusya gibi 20 ülkeye ihracatını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu. ​​​​​​​​​​​​​​