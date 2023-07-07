Denizli'de "kürtaj" tartışmasında karısını öldüren sanık yargılanıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kendisinden habersiz kürtaj yaptırdığını öne sürdüğü 19 yaşındaki karısını bıçakla öldüren sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık A.E.I. (26) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, daha önce Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilen sanık için gönderilen raporu okudu.

Günübirlik muayeneyle kesin bir tanı konulamadığı belirtilen raporda, sanığın cezai ehliyet durumunun tespiti için bir süre hastanede gözetim altında tutulmasının istendiği kaydedildi.

Heyet, sanığın bir süre hastanede gözlem altında tutulmasına karar vererek duruşmayı 28 Eylül'e erteledi.

- Davanın geçmişi

Pınarkent Mahallesi'nde 30 Kasım'da A.E.I, kendisinden izinsiz kürtaj yaptırmakla suçladığı eşi Elif I'yı bıçakla öldürmüş, babası H.I'yı da bacağından yaralamıştı.

Otopsi sırasında alınan kan örneğinden genç kadının yakın zamanda kürtaj olmadığı ortaya çıkmıştı.

Sanık hakkında "eşe yönelik kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "üst soya yönelik bıçakla kemik kırığına neden olacak şekilde yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

İlk duruşmada sanık, bir süre önce halasının kızının çocuğunu aldırdığını, bu konu konuşulurken eşinin kendisini aldattığını ve habersiz çocuk aldırdığını sandığını, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu, uyuşturucu kullandığını, olay sırasında da gaipten sesler duyduğunu öne sürmüştü.

Mahkeme heyeti, cezai ehliyetinin belirlenmesi için sanığı Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etmişti.