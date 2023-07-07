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        Denizli'de komandolar ormanlarda yangın devriyesinde

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 15:47
        Denizli'de komandolar ormanlarda yangın devriyesinde

        DENİZLİ (AA) - Denizli'de jandarma komando ve asayiş timleri, yangın riski taşıyan ormanlık alanlarda önleyici devriye görevi yürütüyor.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi ile jandarma asayiş ekipleri, ormanların bulunduğu Honaz, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yoğun tedbir aldı.

        Yaklaşık 50 komando, kent için büyük öneme sahip Honaz Dağı Milli Parkı'nda olası yangınlara karşı tam teçhizatlı devriye görevi yürütüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentteki ormanlık alanların kontrolünü sürdürüyor.

        Ormanlık alanlar, dron ile de havadan kontrol ediliyor.

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