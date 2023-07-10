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        Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 18:51
        Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'de son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlı cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda kağıda emdirilmiş 23 bin 403 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 215 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar, 10 gram kokain, 7 gram eroin, 16 sentetik ecza, 7 ekstazi ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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