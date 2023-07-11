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        Denizli'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 13:12
        Denizli'de otomobilin iş yerine girme anı güvenlik kamerasında

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        S.D. yönetimindeki 09 BU 454 plakalı otomobil, Sümer Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu oto yedek parça satışı yapan iş yerine girdi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

        Görüntülerde ise otomobilin yoldan çıkarak iş yerine çarpması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

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