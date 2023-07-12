Denizli'de eski eşini boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

DENİZLİ (AA) - Denizli'de eski karısını iple boğduktan sonra ormanlık alana gömdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 4'üncü duruşmasına, tutuklu sanık Ebubekir Karakurt (40), öldürülen Fatma Çetin'in eşi Ahmet Çetin ile taraf avukatları katıldı.

Son savunması alınan Karakurt, pişman olduğunu söyledi. Olayların bu noktaya gelmesinde eski karısı ve ailesinin suçu olduğunu öne süren Karakurt, "Mesele kıskançlık değildi. Kıskançlık olsa evlenmesine müsaade etmezdim. Benimle sürekli uğraşıyordu. 3-4 kez evlenme kararı aldım. Fatma Çetin hep araya girip kadınları vazgeçirdi. Tüm bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım." dedi.

Söz alan müşteki avukatı sanığın tasarlayarak boşandığı eşini öldürdüğünü belirterek, "Sanık sebat ve ısrarla fiili gerçekleştirmiştir. Bu da tasarlayarak öldürdüğünün göstergesidir. Ayrıca ifadesinde cinayete karar verdiğini söylemiştir. Önceden hazırlık ve plan dahilinde eylemini gerçekleştirmiştir. Hiçbir gerekçe olmadan kıskançlık olgusu ile cinayeti işlemiştir. İki çocuğun annesiz kalmasına sebebiyet vermiştir. Hiçbir indirim hükmü uygulanmaksızın tasarlayarak, eziyet çektirerek öldürmek ve konut dokunulmazlığını ihlalden cezalandırılmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın haksız tahrik ve takdiri indirimler uygulanmaksızın, tasarlayarak ve kasten öldürme suçlarından cezalandırılmasını, ayrıca sanığa konut dokunulmazlığı ihlal suçundan ceza verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığa "tasarlayarak öldürmek", "boşandığı eşi kasten öldürme" suçlarından tahrik hükümleri ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 6 ay hapis cezası verdi.

- Olay

Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Çetin’den haber alamayan eşi Mehmet Çetin, geçen yıl 1 Mart'ta durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Kent merkezinde bir süre arama yapan Cinayet Büro ekipleri, Fatma Çetin'in 4 yıl önce boşandığı eski eşi Ebubekir Karakurt'u (40) karakolda ifadeye çağırmıştı.

Çelişkili ifadeler veren Karakurt, çapraz sorguda eski karısının evine gidip onu boğduğunu, bir çuvala koyup otomobiline taşıdığı cesedi, evden yaklaşık 45 kilometre ötedeki Kefe Yaylası yakınlarında gömdüğünü itiraf etmişti.

Ekipler, zanlının yer göstermesi sonucu ormanlık alanda kazı yaparak cesede ulaşmış, sanık hakkında "tasarlayarak ve kasten öldürmek" suçundan dava açılmıştı.