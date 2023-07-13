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        Denizli'de gazinoda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 yaralandı

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        Giriş: 13.07.2023 - 12:19
        Denizli'de gazinoda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 yaralandı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir gazinoda iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'ndeki bir gazinoya gelen Deniz Karakuş ve M.A. tüfekle rastgele ateş açtı. A.K, M.Ç. ve S.Ş. de tabanca ve tüfekle husumetli oldukları bu kişilere karşılık verdi.

        İhbar üzerine belirtilen bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Karakuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.K. ve M.Ç. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        M.A. ve S.Ş. ise polislerce gözaltına aldı.​​​​​​​

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