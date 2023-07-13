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        Denizli'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

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        Giriş: 13.07.2023 - 12:22
        Denizli'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otel ve marketten hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 Temmuz’da Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelden para ve marketten de cep telefonu hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin B.U (41) ile N.A (20) olduğu belirlendi.

        Zanlılar, jandarma tarafından ikametlerinde yakalandı.

        Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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