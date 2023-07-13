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        Denizli'de "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" paneli düzenlendi

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        Giriş: 13.07.2023 - 13:55
        Denizli'de "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" paneli düzenlendi

        DENİZLİ (AA) - Denizli'de "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" konulu panel gerçekleştirildi.

        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'ndaki etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, 15 Temmuz'da, devletin bekası ve demokrasi uğruna yüzlerce insanın canlarını feda ettiğini anlattı.

        Hayatın her yerinde 15 Temmuz ruhunun dalgalandığına işaret eden Kutluhan, "Bu nedenle bu darbe girişimini basite alamayız. Eğer bizler bu darbe girişimini basite alırsak onu küçümsersek kaybedeceğimiz çok aşikardır. Uyanık olmamız şarttır." diye konuştu.

        Programda daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Bahçeşehir Üniversitesinden Dr. Abdullah Ağar ve PAÜ'den Prof. Dr. Türkan Erdoğan "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" başlıklı konuşma yaptı.

        Programa Vali Yardımcısı Mehmet Oku, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, akademisyenler ve diğer ilgililer katıldı.

        Konuşmaların ardından 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflardan oluşan sergi gezildi.

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