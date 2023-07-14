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        Denizli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:04
        Denizli'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, gazino önünde 1 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın güvenlik kamerasınca görüntülendiği belirlendi.

        Görüntülerde gazinonun önüne otomobille gelen kişinin, araçtan inip koşarak burada bekleyen iki kişiye tüfekle ateş açması, ateş açılan kişilerin otomobillerin arasına gizlenmesi ve tüfekle ateş eden kişinin silahla vurulması yer alıyor.

        Daha sonra otomobilden bir kişinin daha indiği, bu kişinin saldırıya uğrayan kişilere doğru tabancayla ateş ettiği ve aynı otomobille buradan uzaklaştığı da görülüyor.

        Sümer Mahallesi'ndeki gazinonun önünde dün sabaha karşı çıkan silahlı kavgada Deniz Karakuş hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

        Ölen Deniz Karakuş ile gazinonun önünde bekleyenlere silahlı saldırı gerçekleştirdiği öne sürülen M.A. ve bu kişilere silahla karşılık veren gruptan S.Ş. gözaltına alınmıştı.

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