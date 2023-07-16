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        Denizlili tekstilci, ürettiği lavanta kokulu havluyu yurt dışına satıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:03
        Denizlili tekstilci, ürettiği lavanta kokulu havluyu yurt dışına satıyor

        DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Denizli'deki bir tekstil fabrikasında geliştirilen, yüze ve ele sürüldüğünde lavanta kokusu yayan havlular, Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarında alıcı buluyor.

        Dünyanın dört bir yanına havlu ve bornoz gönderen Denizlili tekstil üreticileri, katma değerli ürünler geliştirmek için AR-GE çalışmaları da yürütüyor.

        Kentte 20 yıldır ihracata yönelik tekstil üretimi yapan bir firma, 2 yıllık çalışma sonucunda lavanta kokulu havlu üretti. Yurt içi ve dışındaki fuarlarda ilgi gören havlu, birçok ülkeye gönderilmeye başlandı.

        Gelin Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Kes, AA muhabirine, lavanta kokulu havlu üretmek için yaptıkları çalışmaların sonuca ulaşmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Lavanta kokusunu havluya geçirmek için birçok araştırma yaptıklarını belirten Osman Nuri Kes, "Havlu liflerinin içerisine, mikro kapsüllerle lavanta kokusunu yerleştirdik. Bu havlu sürtüldüğünde bu mikro kapsüller patlayarak çok güzel bir lavanta kokusu ortaya çıkıyor." diye konuştu.

        Talimatlara uyulduğunda 15 yıkamaya kadar kokunun kalıcı olduğunu belirten Kes, lavantanın gençleştirici ve rahatlatıcı etkisi dolayısıyla havluyu "Kleopatra havlusu" olarak tanıttıklarını aktardı.

        Gül, odun, orkide gibi kokularda da havlu üretmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kes, "Artık ev tekstilinde yeni şeyler söylemek, yeni şeyler yapmak lazım. Ev tekstilinde Türkiye'nin, Denizli'nin geleceği bu tarz ürünlerde." dedi.

        Denizli'de tekstilin diğer sektörlere de katkı sağladığını ve kent ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Kes, şöyle konuştu:

        "Tekstil, Denizli için vazgeçilmez. Bizim de vazgeçilmez olmak, kalıcı olmak adına yeni projeler üretmemiz lazım. Lavanta kokulu havlu da bu projelerimizden bir tanesi. Şu anda bu lavanta kokulu havludan Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarına gönderdik. Fiyatı yüksek olduğu için nitelikli ürün kapsamına girdiğinden dolayı az miktarda gönderiyoruz. Fakat piyasada tanındığında, duyulduğunda, ilgi gördüğünde adetler artar diye düşünüyoruz."

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