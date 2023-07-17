Denizli'de "Kentsel Arama Kurtarma ve İş Güvenliği Eğitim Parkuru" açıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kentsel Arama Kurtarma ve İş Güvenliği Eğitim Parkuru hizmete açıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından Bağbaşı Mahallesi'nde geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak oluşturulan eğitim parkurunda arama ve kurtarma tatbikatının yanı sıra iş güvenliğine yönelik programlar düzenlenebilecek.

Eğitim parkurunun açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, törende, dünyanın var oluşundan bu yana doğal afetlerin meydana geldiğini, bunun önüne geçilemese de alınacak önlem ve tedbirlerle olumsuzlukları en aza indirebilmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından tatbikat yapıldı.

Tatbikatta AFAD, AKUT, İHH, DAK, Kızılay, itfaiye, sağlık, jandarma, polis ve orman bölge müdürlüğü ekiplerince olası deprem senaryosu canlandırıldı.

Açılış törenine İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, AFAD İl Müdürü Ali Etiz, Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü ve diğer ilgililer katıldı.