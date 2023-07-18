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        Denizli'de kız arkadaşını sırtından bıçakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 17:03
        Denizli'de kız arkadaşını sırtından bıçakladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir evde tartıştığı kız arkadaşını meyve bıçağıyla sırtından bıçakladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Kuşpınar Mahallesi 1305 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında Tuğçe K. (25) ile Hasan B. (26) arasında sosyal medyada fotoğraf paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Hasan B, mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Tuğçe K'yi sırtından bıçakladı.

        Tuğçe K'nin Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasıyla ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sırtından yaralanan Tuğçe K, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, şüpheli Hasan B'yi polis merkezine götürdü.

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