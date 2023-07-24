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        Denizli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil devrildi, 2 kardeş yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:15
        Denizli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil devrildi, 2 kardeş yaralandı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 2 kardeş yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, 20 GM 281 plakalı otomobilin sürücüsü C.K, trafik yoğunluğunun az olduğu Başkarcı Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda kız kardeşi M.K'ye sürüş eğitimi vermeye başladı.

        Ehliyeti bulunmayan M.K. manevra yapmak isterken otomobil yoldan çıkıp şarampole devrildi.

        Kazada otomobildeki abla kardeş yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

        Abla kardeşin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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