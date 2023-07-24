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        Denizli'de bacağına mermi isabet eden çocuk yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 23:17
        Denizli'de bacağına mermi isabet eden çocuk yaralandı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çay bahçesinde oynadığı sırada bacağına mermi isabet eden 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki çay bahçesinin çimenlik alanında oynayan C.M'ye mermi isabet etti.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

        Çocuğun bacağına isabet eden yorgun mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

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