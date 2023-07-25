Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Denizli'de yaralı bulunan yabani kuşlar tedavi edilip doğaya salındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 21:29
        Denizli'de yaralı bulunan yabani kuşlar tedavi edilip doğaya salındı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'de yaralı halde bulunan ve uçamayan baykuş ile kerkenez tedavi edilip doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı halde buldukları baykuş, kerkenez ve kızıl şahini tedavi ettirmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

        Veteriner hekimleri tarafından kontrolleri yapılan kuşların açık yaralarının bulunmadığı, kaslarında güçsüzlük, sinirlerinde hasar ve beslenmeye bağlı sorunlar nedeniyle uçamadıkları tespit edildi.

        Tedavilerinin ardından baykuş ve kerkenez yeniden doğaya bırakılırken, kızıl şahinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        Termometreler tavan yapacak! Aşırı sıcak uyarısı!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor

        Benzer Haberler

        Kale'de oluşturulan lavanta bahçesi misafirlerini bekliyor
        Kale'de oluşturulan lavanta bahçesi misafirlerini bekliyor
        Denizli'de bacağına mermi isabet eden çocuk yaralandı
        Denizli'de bacağına mermi isabet eden çocuk yaralandı
        Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Denizli'de banyoda düşen genç öldü
        Denizli'de banyoda düşen genç öldü
        Denizli'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        Denizli'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
        Denizli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil devrildi, 2 kardeş yaralandı
        Denizli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil devrildi, 2 kardeş yaralandı