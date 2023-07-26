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        Denizli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 11:06
        Denizli'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Sırakapılar Mahallesi'nde Çağlar C. ve Adem Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu, Adem Ç, Çağlar C'yi bıçakla yaraladı.

        Vücudunun farklı yerlerinden aldığı 6 bıçak darbesiyle yaralanan Çağlar C, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, şüpheli Adem Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Çağlar C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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