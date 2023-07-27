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        Japon deprem koordinasyon uzmanları Denizli'de incelemelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:14
        Japon deprem koordinasyon uzmanları Denizli'de incelemelerde bulundu

        DENİZLİ (AA) - Denizli'ye gelen Japon deprem koordinasyon uzmanları, incelemelerde bulundu, deneyimlerini paylaştı.

        Valilik tarafından Asya Verimlilik Teşkilatı desteğiyle yürütülen "Denizli'de Japonya Modeli ile Deprem Sonrası İl Koordinasyonunun Sağlanması Projesi" kapsamında AFAD İl Koordinasyon Merkezinde toplantı düzenlendi.

        1995 yılında Japonya'nın Kobe kentinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Masahiko Murata ve Asya Afet Azaltma Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Dr. Makoto Ikeda'nın katıldığı toplantıda proje bünyesinde hazırlanan "Beklenmedik Durumları Azaltmaya Yönelik Eylem Planları" incelendi.

        AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Türk Kızılay, jandarma ve polis teşkilatı temsilcilerinin yer aldığı toplantıda Japonya deneyimleri ve Denizli'deki uygulamalar ele alındı.

        Toplantı sonrası AA muhabirine açıklama yapan Dr. Makoto Ikeda, Türkiye ve Japonya'nın deprem sonrası koordinasyonun sağlanması konusunda birçok ortak noktasının olduğunu belirterek, "Biz de büyük depremler geçiriyoruz, deprem kuşağındayız. Bunun gibi projeleri daha çok yaparak iletişimimizi canlı tutmamız gerekiyor." dedi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası süreci basından takip ettiğini anlatan Ikeda, Türkiye'nin bu depremlerde koordinasyonu başarılı bir şekilde sağladığını gözlemlediğini kaydetti.

        Japon uzmanlar, toplantının ardından AFAD'ın lojistik merkezi ve toplanma alanını gezdi, Pamukkale Üniversitesi'ndeki Şemseddin Terzioğlu Deprem Bilim Mühendisliği Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

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