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        Denizli'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:33
        Denizli'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan ve söndürülen yangında hasar oluştu.

        Eskihisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangına 15 araç, 3 su tankeri ve 45 personelle müdahale etti.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

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