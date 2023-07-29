GÜNCELLEME - Denizli'de geri dönüşüm depolama tesisinde yangın çıktı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki geri dönüşüm depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahaleye başladı.

Tesisten yükselen duman kentin birçok yerinden görülüyor.

Geri dönüşüm depolama tesisinde ara ara patlamalara yol açan yangının, bitişikteki doğal gaz dolum tesisine sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre ilçelerin belediyeleri de su tankerleri ile destek veriyor.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Atık yağ ve kimyasal malzemelerin bulunduğu öğrenilen geri dönüşüm depolama tesisindeki yangını kontrol altına almak için müdahale sürüyor.