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        Pamukkale'yi yılbaşından bu yana 1 milyon 149 bini aşkın kişi ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:44
        Pamukkale'yi yılbaşından bu yana 1 milyon 149 bini aşkın kişi ziyaret etti

        DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale, bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla 1 milyon 149 bini aşkın yerli ve yabancı misafiri ağırladı.

        Beyaz travertenleri, Hierapolis Antik Kenti ve Kleopatra Havuzu ile ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunan Pamukkale Ören Yeri, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini kendisine çekmeye devam ediyor.

        Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine pandemi döneminde ziyaretçi sayısı gerileyen ören yerinin toparlanma sürecine devam ettiğini belirtti.

        Hareketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Şen, Pamukkale'yi yılın 7 ayında 1 milyon 149 bin 765 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini, geçen yılın aynı ayına göre ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 23'lük bir artışın yakalandığını vurguladı.

        Temmuz ayında ziyaretçi sayısında 338 bin 609 kişiye ulaştıklarını, bunun ağustosta 400 binin üzerine çıkmasını beklediklerini bildiren Şen, 2019 yılında 2 milyon 521 bin ile kırılan yıllık ziyaretçi rekoruna yaklaşmayı umut ettiklerini ifade etti.

        Pamukkale'de günlük 17-18 bin kişilik ziyaretçi hedeflerinin bulunduğunu aktaran Şen, "Bu rakamlar biz turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Bundan sonraki dönemde de bu artışın devam etmesini, yıl sonunda çok iyi sayılara çıkmayı hedefliyoruz. Pamukkale, ören yerleri arasında en çok ziyaretçi ağırlayan yer konumunda, bu da biz Denizlili turizmcileri mutlu ediyor." dedi.

        - Müzekart ile giriş 60 lira

        Şen, Pamukkale'ye giriş fiyatının 700 liraya çıktığını ancak yerli turistlerin Müzekart ile 60 liraya girilebildiğine işaret ederek, ören yerini daha fazla sayıda vatandaşın gezmesini dilediklerini söyledi.

        Ören yeri girişinde alınabilen Müzekart ile Türkiye'deki birçok ören yeri ve müzeye giriş yapılabildiğine işaret eden Şen, "Geçen yıllarda 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın girişi ücretsizdi, bu yıl temmuz-kasım arasında 18-25 yaş arası gençlerimize de ücretsiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, kültürel değerlerimizin tanınması ve gelecek nesillere aktarılması için Müzekart fiyatlarını çok uygun tutuyor. Vatandaşlarımız Müzekartı dijital olarak da alabilirler. Dijital ortamda çıkacak barkodla müze ve ören yerlerine çok kolaylıkla girebilirler." diye konuştu.

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