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        Denizli'de yolun altındaki evin çatısına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 20:18
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        Denizli'de yolun altındaki evin çatısına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun alt kısmındaki metruk binanın çatısına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Süleyman B, idaresindeki 34 NZD 94 plakalı otomobil ile Gümüşler Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde seyrederken, yola çıkan M.M. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, yolun alt kısmında bulunan metruk binanın çatısına devrildi.

        Çatı üzerinde dik şekilde kalan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaralı Süleyman B'yi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Polis, çatısı göçen ve yıkılma tehlikesi bulunan metruk binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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