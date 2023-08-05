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        Denizli'de aşırı sıcaklarda yolun zeminindeki asfalt eridi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:33
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        Denizli'de aşırı sıcaklarda yolun zeminindeki asfalt eridi
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'de hava sıcaklığının 42 dereceye ulaşması nedeniyle bazı yolların zeminindeki asfalt eridi.

        Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte hissedilir nem oranı yüzde 37'ye ulaştı.

        Hava sıcaklığının 42 dereceye yükselmesi nedeniyle bazı yollarda asfalt eridi.

        Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran ve Gökpınar mevkilerinde asfaltın erimesi nedeniyle araçlar düşük hızla seyretmek zorunda kaldı.

        Yayalar da yolun karşısına geçerken yürümekte güçlük çekti.

        Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması amacıyla erime görülen asfalt yollara taş tozu ve su döktü.

        Sürücü Muhittin Çınar, AA muhabirine, hava sıcaklığının ulaşımı olumsuz etkilediğini belirterek, "Arabam hararet yaptı yolda kaldım. Sıcaktan asfalt eridi, diğer araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor." dedi.

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