Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME - Denizli'de yaşlı adamın otomobilini ve 600 bin lirasını gasbeden 3 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Denizli'de yaşlı adamın otomobilini ve 600 bin lirasını gasbeden 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 85 yaşındaki kişinin, otomobil, cep telefonu ve parasını bıçakla gasbettikleri suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kendisini polis olarak tanıtan F.B, Ethem Vural'ı (85) telefonla arayarak banka hesaplarının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kullanıldığını söyledi.

        İnceleme yapacaklarını söyleyen F.B, Vural'ın bankadaki parasını çekmesini istedi.

        Vural, bankada bulunan 600 bin lirasını çektikten sonra polis sandığı sanıklardan F.B'nin suç ortağı İ.A. ile Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buluştu.

        İ.A. burada yanında taşıdığı bıçağı Vural'ın boğazına dayadı.

        Vural'ın 600 bin lirasını, telefonunu ve otomobilini gasbeden İ.A, olay yerinden kaçtı.

        Ethem Vural, olay sonrası polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sanıkları yakalamak için çalışma başlattı.

        Çevredeki güvelik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olaya karışan 3 kişiyi tespit etti.

        Polis, düzenlediği operasyonla İ.A. F.B. ile A.B'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Benzer Haberler

        Denizli'de sıcak hava nedeniyle asfalt eridi
        Denizli'de sıcak hava nedeniyle asfalt eridi
        Denizli'de aşırı sıcaklarda yolun zeminindeki asfalt eridi
        Denizli'de aşırı sıcaklarda yolun zeminindeki asfalt eridi
        Denizlispor'da idman boykotu
        Denizlispor'da idman boykotu
        Merkezefendi, Robinson'u aldı
        Merkezefendi, Robinson'u aldı
        Denizli'de yaşlı adamın otomobilini ve 600 bin lirasını gasbeden 3 şüpheli...
        Denizli'de yaşlı adamın otomobilini ve 600 bin lirasını gasbeden 3 şüpheli...
        Telefondan kandırdılar, bankadan parasını çektirip, gasbettiler
        Telefondan kandırdılar, bankadan parasını çektirip, gasbettiler