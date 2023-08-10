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        Denizli'de marangoz atölyesinde çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 10:54
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        Denizli'de marangoz atölyesinde çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan ve bitişikteki hurdalık ile karşısındaki binalara sıçrayan yangın söndürüldü.

        Saraylar Mahallesi 354 Sokak'taki tek katlı marangoz atölyesinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Atölyeyi tamamen saran alevler, bitişikteki hurda deposuna ve karşısındaki 2 binaya sıçradı.

        İtfaiye ekipleri, bu binalarda yaşayan bazı vatandaşları merdivenle tahliye etti.

        Dumandan etkilenerek Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi, hurdalık ve 2 binada hasar oluştu.

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