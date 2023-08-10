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        Hatay'da deprem enkazından çıkarılan aile, kendilerini kurtaran ekiple buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 18:20
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        Hatay'da deprem enkazından çıkarılan aile, kendilerini kurtaran ekiple buluştu
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        DENİZLİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da bir rezidansın enkazından çıkarılan 4 kişilik aile, kendilerini kurtaran Denizli AKUT ekibiyle bir araya geldi.

        Hatay'daki depremde Antakya'da bir rezidansta enkaz altında kalan 4 kişilik Adıgüzel ailesi, Denizli AKUT ekibi tarafından 3 gün sonra kurtarıldı.

        Deprem sonrası Adana'ya yerleşen aile, kendilerini kurtaran AKUT ekibini ziyaret etmek için Denizli'ye geldi.

        Enkazdan eşi ve 2 çocuğuyla birlikte kurtarılan Şebnem Adıgüzel, gazetecilere, AKUT Park'ta buluştukları ekibe teşekkür etmek için Denizli'ye geldiklerini söyledi.

        Adıgüzel, ekibin kendilerini sıcak bir şekilde karşıladığını belirterek, "Biz deprem sonrası sadece bizi çıkaran birkaç kişiyle irtibat kurabilmiştik. Ama buraya gelip tüm ekiple tanışma fırsatı bulduğumuz için çok mutlu olduk. Gerçekten bizi çok güzel karşıladılar. Hepsine teşekkür edebildiğimiz için çok mutluyuz. Açıkçası, hayat şartlarında değişiklikler oldu. Ama duygu düşünceler hala aynı maalesef çok kolay geçmiyor yaşanan durumlar. Bizi ayakta tutan 4'ümüzün sağ çıkmış olmasıdır." dedi.

        AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk de aileyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Yaşanan büyük felaketten sonra kurtardıkları insanlarda bir mutluluk tablosu gördüklerini ifade eden Öztürk, "Böyle kötü olaylardan sonra güzel şeyler yaşamak bizleri motive ediyor. Böyle konularda çok istemiyoruz bir araya gelmeyi, eski travmaları yaşatmamak için ama onlarında gönüllerinden böyle bir şey geçmiş, ziyaret etmeleri gerektiğini düşünmüşler, çok mutlu olduk." diye konuştu.

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