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        Denizli'de otobüsün çarptığı bisikletli genç kız ağır yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şehir içi yolcu taşıyan otobüsün çarptığı bisikletli genç kız ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:56
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        Denizli'de otobüsün çarptığı bisikletli genç kız ağır yaralandı
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şehir içi yolcu taşıyan otobüsün çarptığı bisikletli genç kız ağır yaralandı.

        Yenişafak Mahallesi 761 Sokak'ta H.Y'nin kullandığı otobüs, yolda bisikletiyle ilerleyen Sude Hatice D'ye (17) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, yaralı Sude Hatice D'yi ilk müdahale sonrası Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan otobüs şoförü H.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Sude Hatice D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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