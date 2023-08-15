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        Denizli'de binaya eşya taşınırken elektrik tellerine takılan koltuk ekiplerce alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:14
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        Denizli'de binaya eşya taşınırken elektrik tellerine takılan koltuk ekiplerce alındı
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        DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binaya eşya taşıma asansörüyle çıkarıldığı sırada düşen ve elektrik tellerine takılan koltuk, elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin müdahalesiyle kaldırıldı.

        Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'ndeki 5 katlı binanın üçüncü katına taşınan ailenin eşyalarını taşıyan nakliye firması çalışanları, üçlü koltuğu taşıma asansörüne yükledi.

        İkinci kat seviyesinde asansörden düşen koltuk, elektrik tellerine takıldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, bölgeye elektrik akımını durdurdu.

        Ekiplerin tedbir alarak yeniden asansöre yüklediği koltuk, üçüncü katın balkonuna çıkarıldı.

        Nakliye şirketine ait kamyonete park cezası uygulanırken zabıta ekiplerinin de izinsiz eşya taşındığı gerekçesiyle şirkete cezai işlem uygulayacağı öğrenildi.

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