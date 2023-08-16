AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Denizli'de partililerle buluştu:

DENİZLİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde yeni bir başarı öyküsü yazmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yılmaz, AK Parti Denizli İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan öncülüğünde kentte birçok projenin hayata geçirildiğini, çalışmalarından dolayı Zolan'a teşekkür ettiğini belirtti.

AK Parti'nin halkın gönlüne dokunan, denetim ve istişare mekanizmasını her zaman ön planda tutan, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla büyüyen bir siyasi hareket olduğunu aktaran Yılmaz, muhalefet partilerindeki koltuk kavgalarını ise ibretle izlediklerini söyledi.

Vizyon ortaya koyamayan, birbirine çelme takmaya çalışan muhalefet anlayışını Türkiye'nin hak etmediğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türk demokrasisinin en büyük handikaplarından bir tanesi de güçlü, akıllı, ülkeyi geleceğe taşıyacak proje ve vizyona sahip olmayan bir muhalefettir. Bizler bugünkü sorunlarımızı da çözecek, yarınlara daha güçlü koşacak, bu zemini hazırlayacak programlar, projeler, çalışmalar içindeyken onlar kendi hırslarının bedelini halkımıza ödetmeye çalışıyor. Hatta en son yapılan seçimlerde kabahati halkta arıyorlar. Dar gelirlilerin, kırsal kesimde verilen oyların 'cahilane oylar' olduğunu ifade ediyorlar. İnsanımızı küçümsüyorlar."

Yılmaz, geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı sorunları kullanarak fitne yaymaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceklerini belirterek, tüm olumsuzlukların üstesinden gelecek siyasi irade, birikim ve gücün AK Parti teşkilatlarında bulunduğunu anlattı.

Yarın yerel seçim yapılsa hazır durumda olduklarını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz tüm şehirlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin Türkiye Yüzyılı'yla yükselen değer olan AK Parti belediyeciliğiyle buluşmasını sağlamaktır. Tüm seçimlerde olduğu gibi hedefimiz 31 Mart 2024'te yeni bir başarı öyküsü yazmaktır. Allah'ın izniyle o gün de bunun en güzel örneğini vereceğiz. Çok şükür AK Parti belediyeciliğinin hakim olduğu her bir ilimiz, ilçemiz, beldemizde gönüller buluşmuş, kentlerimiz kalkınmış. Denizli'de de bunun en güzel örneklerini görmekteyim."